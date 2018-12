DESTINATIE FABULOASA pentru Reghecampf! De ce nu poate accepta oferta FCSB: "Exista niste clauze!"

Gigi Becali a spus ca este exclus ca Laurentiu Reghecampf sa ajunga la FCSB, pentru ca antrenorul are oferte foarte bune din strainatate.

Laurentiu Reghecampf a confirmat ca are oferta din strainatate si ca in acest moment se poate indrepta spre Emirate sau Germania.

"Este adevarat. Am alte ganduri in momentul de fata. Am oferte foarte avantajoase pentru mine si in momentul de fata cred ca am sa ma indrept spre Emirate sau probabil Germania.

Depinde, eu am o intelegere cu fosta mea echipa cand ne-am inteles sa ne despartim si trebuie sa ma gandesc foarte bine pentru ceea ce trebuie sa fac. Cand o sa semnez un contract cu alta cehipa, exista niste clauze", a spus Laurentiu Reghecampf la DigiSport.

Antrenorul a spus ca inima lui va fi intotdeauna alaturi de Steaua, insa trebuie sa ia cea mai buna decizie pentru el si familia sa.