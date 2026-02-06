Cristiano Ronaldo i-a informat pe șeici că se gândește serios să plece din Arabia Saudită la vară, deoarece se simte trădat în scandalul aducerii lui Karim Benzema la Al-Hilal.

Cristiano Ronaldo, aproape decis să plece de la Al-Nassr

Informația a fost distribuită pe rețelele sociale de Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat în transferuri.

„BREAKING: Cristiano Ronaldo se simte 'trădat' și i-a informat pe înalții oficiali ai ligii că se gândește serios să plece din Arabia Saudită în vară. Are o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro, conform CBS”, a notat Fabrizio Romano, pe pagina sa Facebook.

În plus, după ce a lipsit la meciul precedent cu Al-Riyadh, Ronaldo își va continua protestul. Nu vrea să joace nici astăzi cu Al-Ittihad, după cum notează Mundo Deportivo.

Cristiano Ronaldo, înfuriat de transferul lui Karim Benzema la Al-Hilal

Superstarul portughez susține că Fondul Public de Investiții (PIF) nu se comportă echitabil cu toate cluburile pe care le deține, argumentând că transferul lui Benzema la Al-Hilal îi oferă un avantaj nedrept unei echipe care se află deja în fruntea clasamentului.

Având în vedere că Al-Nassr are în prezent 46 de puncte, la patru „lungimi” în spatele liderului Al-Hilal, Ronaldo consideră aducerea lui Benzema drept o lovitură directă dată speranțelor sale de a câștiga primul său titlu în Saudi Pro League. CR7 este convins că balanța este înclinată împotriva sa.