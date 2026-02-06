GALERIE FOTO Mouratoglou a scos perla începutului de an în tenis, iar Nadal nu s-a putut opri din râs. Antrenorul a desconsiderat „Big 3” în favoarea lui Sinner și Alcaraz

Rafael Nadal i-a răspuns lui Patrick Mouratoglou, după ce fostul antrenor al Serenei Williams a spus un lucru de necrezut în lumea tenisului.

Minus uriaș de imagine înregistrat de Patrick Mouratoglou (55 de ani) în lumea tenisului.

Fostul antrenor al Serenei Williams a făcut un obicei din a lansa anumite opinii controversate în mediul online, pentru a capta mai multă atenție, iar cea mai recentă l-a făcut până și pe legendarul Rafael Nadal (39 de ani) să se amuze copios.

Declarația total neașteptată a lui Mouratoglou

„Faptul că Djokovic l-a bătut pe Sinner nu înseamnă că nivelul 'Big 3' (Federer, Nadal, Djokovic) e mai bun decât al lui Jannik și Carlos,” a spus Patrick Mouratoglou, într-un videoclip la care Nadal a reacționat, după care și-a șters comentariul.

Eforturile lui Djokovic de la Melbourne, minimizate de Mouratoglou. Nadal nu susține perspectiva

În același videoclip, Mouratoglou a specificat că Djokovic (38 de ani) - care l-a învins pe Sinner (24 de ani) într-un meci de cinci seturi, în semifinalele Openului Australian - i-ar fi superior italianului doar în ceea ce privește puterea psihologică.

În replică, văzând aceste intervenții din partea francezului cu origini grecești, Rafael Nadal, rămas fără cuvinte, a lăsat doar o serie de emoji-uri prin care arată lumii că râde de perspectiva lui Mouratoglou și că se abține cu greu să nu vorbească, ferindu-și ochii de la acest punct de vedere.

Rafael Nadal

  • Nadal pietrangeli
Boris Becker: „Patrick, cred că numai tu ai această părere”

Boris Becker i-a transmis lui Patrick Mouratoglou că nu îi împărtășește părerea, subliniind eforturile extraordinare depuse de Novak Djokovic, la Melbourne.

Forțat, Mouratoglou a venit cu o nouă intervenție, apărându-se, zicând: „Niciodată nu mi-am format o opinie bazându-mă pe ceea ce cred oamenii. Doar peștii morți înoată cu curentul,” a punctat Mouratoglou, acid, întărindu-și poziția printr-o exagerare.

Patrick Mouratoglou

  • Mouratoglou getty
×
