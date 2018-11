Gazonul de pe National Arena nu se schimba! Primaria, anunt OFICIAL despre catastrofa de pe cel mai mare stadion din tara!

Primaria Bucuresti face precizari in privinta gazonului de pe National Arena.

Gazonul de pe National Arena a fost distrus la scurt timp dupa ce a fost schimbat in totalitate. Primaria anunta ca incearca sa-l readuca la conditii bune inaintea derby-ului dintre Dinamo si FCSB din etapa urmatoare.

Comunicat oficial:



Referitor la informatiile care circula in spatiul public, legate de starea gazonului Arenei Nationale, Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari:

In prezent, societatea care intretine gazonul pe Arena Nationala efectueaza proceduri uzuale de intretinere in urma evenimentelor care au avut loc in ultima perioada, respectiv tunderea acestuia si eliminarea materialului vegetal vatamat sau mort pentru pregatirea solului in vederea insamantarii, refacerii, mentinerii densitatii si omogenitatii gazonului.

Gazonul nu va fi schimbat, iar lucrarile de intretinere se realizeaza fara costuri suplimentare.

In ceea ce priveste turneul de fotbal pentru copii, "Cupa Centenarului Marii Uniri", care s-a desfasurat pe Arena Nationala, mentionam ca la acest eveniment au participat peste 3.500 de copii, cu varste cuprinse intre 6 si 10 ani, din Romania si Republica Moldova, majoritatea din acestia avand pentru prima data ocazia sa joace sau chiar sa vada un stadion modern, care gazduieste meciuri internationale.

Consideram ca aprecierile conform carora acesti copii nu ar fi trebuit sa joace pe Arena Nationala sunt neinspirate, mai ales ca fotbalistii profesionisti ar trebui sa incurajeze tinerii sportivi sa faca perfomanta la cel mai inalt nivel", e comunicatul PMB.

Dinamo si FCSB se intalnesc duminica pe National Arena.