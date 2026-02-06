Chiar dacă campioana en-titre a obținut o victorie extrem de importantă, Mihai Stoica s-a arătat foarte supărat și amenință că va depune memoriu.

Mihai Stoica: ”E subiect de memoriu, nu mai putem tolera!”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a fost extrem de dezamăgit de arbitrajul lui Iulian Călin, despre care spune că a avantajat-o pe FC Botoșani în meciul de joi seară.

Oficialul campioanei României spune că centralul a trecut cu vederea mai multe faze la care ar fi trebuit să dicteze penalty-uri clare în favoarea roș-albaștrilor, motiv pentru care FCSB va depune memoriu.

”E o problemă care cred că a cam trecut neobservată. Noi trebuie să înfruntăm niște arbitraje ostile. Ceea ce a făcut Călin nu mai are nicio explicație. Călin, când Miron îl ține pe Tănase în careu, merge și spune ‘nu mai ține că dau penalty’. Apoi, în fața lui, la 2 metri, Bordeianu îl ține pe Olaru. Este cel mai clar penalty. Nu există penalty mai clar decât ăsta. Iar el nu dă.

Feșnic a dat penalty pentru Dinamo la o fază care nu are nici 25% din intensitatea celei de la Bordeianu de aseară. O să prezint toate astea. Acesta este deja subiect de memoriu. Nu mai putem tolera”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.