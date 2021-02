Nici nu a vrut sa AUDA! Reactia lui Becali dupa ce suporterii au cerut DEMISIA lui MM Stoica! Ce a spus patronul 

Suporterii FCSB nu au fost multumiti de eliminarea din Cupa Romaniei in fata rivalei Dinamo.

Dinamo a invins-o cu 1-0 pe FCSB in optimile Cupei Romaniei, iar fanii ros-albastrilor au declansat un adevarat razboi. Prin intermediul liderului, Gheorghe Mustata, acestia au cerut demisia lui Mihai Stoica, pe care l-au acuzat ca a ales strategia pentru meciul cu 'cainii'.

FCSB a trimis in teren un prim 11 alcatuit in mare parte din juniori, singurii titulari ramasi de la meciul din campionat cu Clinceni fiind doar Vlad si Harut. Nemec a inscris singurul gol al meciului, in a doua repriza, dupa ce Petrea ii bagase in teren pe Coman, Tanse si Olaru.

Gheorghe Mustata a sustinut in repetate randuri dorinta fanilor, ca MM Stoica sa fie demis, iar acum Gigi Becali a comentat scandalul.

"Nu exista nicio tensiune. Ce sa aplanez? La mine la club comand eu si atat. De la club, angajatii pleaca atunci cand ii dau eu afara, nu cand li se cere demisia", a spus Gigi Becali pentru as.ro.