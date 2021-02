Becali, razboi TOTAL pe Steaua! Poate trimite in teren o echipa GALACTICA la derby-ul cu Steaua! Bijuteria Popescu si alte vedete merg in C! Cum arata primul 11

Becali vrea cu orice pret s-o incurce pe Steaua la derby-ul din C!

Va trimite nume importante la echipa a doua in martie, cand Steaua si FCSB 2 se intalnesc in Ghencea.

Conform Asociatiei Stelistilor, Becali n-are cum sa-i trimita pe Coman sau Tanase in liga a 3-a. Poate, totusi, sa alinieze la echipa lui Vintila un prim 11 cu multe nume importante!

Cel mai bun prim 11 al FCSB 2 contra Stelei ar putea fi: Tarnovanu (Niga) - Pantea, Filip, Nedelcu, Soiledis - Oaida, Simion Sut - Popescu, Vukusic, Buziuc. Nici banca n-ar arata rau: la dispozitia lui Vintila ar mai fi Robert Ion, Andrei Pandele sau Andrei Istrate, cu totii cu minute in Liga 1.

Becali a anuntat azi ce plan are pentru Steaua - FCSB 2, enervat dupa ce a vazut cati bani a cheltuit clubul Armatei in 2020.

"Echipa asta a lui Talpan, cu el parinte spiritual, mananca banii de la stat. Dar nu o sa le mearga asa la infinit. Oricum, stati linistiti, ca vor mai sta inca un an in Liga 3. Nu vor trece de echipa noastra a doua.

Voi trimite artileria grea la meciul cu ei. Si uite cum vor mai pierde inca un an. Am auzit ca deja incep sa se intereseze pe la astia de pe langa mine pe cine oare am eu de gand sa trimit de la prima echipa sa joace impotriva lor.



Voi, din presa, nu ati auzit? Dar nu le spun de pe acum si sa nu le spuneti nici voi. Hai sa ii lasam sa fiarba in continuare. Ii las sa se gandeasca ca o sa vina peste ei artileria grea", a spus Becali pentru PRO Sport.