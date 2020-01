Ii macina INVIDIA sau vor doar sa-l contrazica? Nistor a fost prezentat OFICIAL la Craiova, dar Dinamo i-a aplicat un fault de cartonas rosu! Ce comunicat au emis dinamovistii

Cei de la Dinamo au emis un comunicat in care specifica de ce a plecat Nistor de la club.

Nistor a fost prezentat astazi la Universitatea Craiova, iar cei de la Dinamo au emis un comunicat pe site-ul oficial al clubului in care specifica motivul pentru care fostul capitan al "cainilor" a parasit clubul din Stefan cel Mare. In comunicat se specifica faptul ca Nistor a plecat la dorinta acestuia.

In cadrul conferintei de presa in care a fost prezentat oficial ca jucator al Craiovei, acesta a spus ca el a aflat de dorinta formatiei din Banie de a-l transfera doar dupa cele doua cluburi s-au inteles. Prin comunicatul emis astazi, cei de la Dinamo il contrazic pe Nistor.

"Dinamo Bucuresti a ajuns la un acord cu Universitatea Craiova, la solicitarea fostului capitan al echipei din Stefan cel Mare, pentru transferul definitiv al jucatorului Dan Nistor la clubul din Banie.

Nascut pe 6 mai 1988, la Rucar, Dan Nistor si-a inceput cariera la International Curtea de Arges, a evoluat in Romania pentru Dacia Mioveni, Pandurii Targu Jiu, CFR Cluj si Dinamo Bucuresti, iar in Franta a jucat la Evian.

Clubul din Stefan cel Mare ii transmite lui Dan Nistor, prin intermediul site-ului oficial, mult succes in cariera!", se arata in comunicatul emis de club pe site-ul oficial.

Nistor: "Cluburile s-au inteles inainte ca eu sa aflu!"

Fostul capitan al celor de la Dinamo a spus ca el a aflat de interesul Craiovei inainte ca cele doua cluburi sa se inteleaga.

"Eu cred ca este o lovitura foarte buna pentru Universitatea Craiova. La Dinamo au fost foarte multe probleme in ultimul timp... Legat de fata mea de pe autocar, sa stiti ca s-a dat jos inainte de meciul cu Botosani, ca sa nu existe nicio discutie. Apoi, legat de acest transfer, toti au zis ca m-am inteles inainte cu Craiova, e total eronat si fals, cei de la Dinamo si domnii de la Craiova s-au inteles inainte ca eu sa aflu. Si asta e ultimul cuvant pe care-l mai vorbesc despre Dinamo. Iubesc fanii lui Dinamo, ii voi iubi toata viata mea, dar acum sunt la Craiova si imi voi da viata la Craiova. Am venit sa castig titlul, cupa si sa particip intr-o cupa europeana", a spus Nistor la conferinta de presa.