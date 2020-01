"Alo, Gigi, nu il vrei tu?!" CULMEA UMILINTEI LA DINAMO! L-au sunat pe Becali sa-i propuna un jucator! Ce raspuns au primit

Dinamovistii sunt intr-o situatie financiara fara precedent!

Negoita incearca sa vanda tot dupa decizia de a nu mai investi nimic in club. Patronul lui Dinamo vrea sa valorifice la maximum actualul lot si incearca sa plaseze toti fotbalistii cu cota la echipe care dispun de lichiditati. Nistor e prima si cea mai importanta lovitura la Dinamo. Cel mai valoros fotbalist al momentului in Stefan cel Mare a fost vandut la Craiova pe 275 000 de euro. Tot la Craiova a fost propus si Mihai Neicutescu, anunta GSP, dar si Montini. Rotaru ezita sa investeasca in atacantul de 21 de ani, aflat acum in recuperare dupa o accidentare serioasa la genunchi suferita in octombrie.

Dinamo l-a propus pe Piscitelli la FCSB!

A doua lovitura majora n-ar fi insa nici italianul Montini, al carui contract oricum expira la finalul sezonului, nici internationalul de tineret Neicutescu! Piscitelli, portar apreciat atat de specialisti, cat si de suporteri, i-a fost oferit lui Gigi Becali. Dinamo vrea 400 000 de euro pentru italianul crecut de Milan, scrie Gazeta. Becali a fost nemultumit si de Balgradean, si de Andrei Vlad in 2019 si a anuntat ca e in cautarea unui portar. Parea sa fi renuntat insa la acest gand dupa jocurile sigure ale lui 'Pufi' din finalul anului.

Piscitelli, 26 de ani, a ajuns la Dinamo in vara din postura d ejucator liber de contract. A mai aparat la Carpi si Benevento la nivel de seniori. Piscitelli are prezente in nationalele Italiei U20, U19 si U18.