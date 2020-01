Dusan Uhrin la Craiova? Florin Prunea anunta DEZASTRUL la Dinamo! Managerul "cainilor" a anuntat care este obiectivul echipei! Ce spune despre APOCALIPSA din Stefan cel Mare

Dinamo s-a reunit astazi sub comanda lui Dusan Uhrin.

Cei de la Dinamo s-au reunit astazi sub comanda lui Dusan Uhrin, iar Florin Prunea a vorbit despre situatia de la echipa. Acesta spuna ca plecarea lui Nistor cantareste mult in angrenajul echipei, dar din acest moment acesta este un subiect inchis.

"Cu munca pentru baieti, important e cum incep ei. O sa fie o perioada grea pentru jucatori, timpul este foarte scrut, urmeaza partidele amicale, 4 meciuri in 10 zile. Trebuie sa ii multumim lui Nistor pentru ce a facut la Dinamo, dar din acest moment e un capitol inchis, trebuie sa ne concentram pe baietii pe care ii avem acum. Nu am stiut ca cei de la Craiova il vor pe Dusan Uhrin, oricine ar vrea sa aiba un antrenor ca Dusan, orcine si l-ar dori, el are un contract si nu va pleca 100% la Craiova. Nu l-am vazut pe domnul Rotaru sa faca vreo oferta. In primul rand eu cred ca trebuie sa isi plateasca drepturile financiare baietii cu acesti bani de pe Nistor.



Ei trebuie sa isi primeasca foarte repede salariile. Sa plece si ei linistiti in pregatire, dar asteptam si noi un semnal din partea cealalta. Cu siguranta vor veni jucatori, urmarim jucatori, am vorbit si cu Dusan. Totusi lotul este unul valoros. Piscitelli nu ar putea ajunge la FCSB, eu consider ca el este numarul 1 in Romania in momentul asta si nu are ce sa caute la FCSB. Nu cred, pentru ca in momentul de fata, am pierdut un jucator important.

Obiectivele lui Dinamo, in primul rand trebuie sa obtinem licenta. Toate echipele au emotii. Stiti regulamentul. Daca ne mai putem agata de obiectivul play-off-ului, o vom face. Eu stiu ce inseamna play-out-ul, am jucat doua sezoane cu Poli Iasi in play-out. Toate echipele de la locul 7 in jos, se vor bate pentru retrogradare. Viitorul meu este unul bun, sa fiu sanatos, aproape de baieti. Si acum sunt cu sperante foarte mari, trebuie sa mergem inainte. Da, nu m-am asteptat sa fim atat de departe de play-off, am avut multa nesansa, nu mai zic de greselile de arbitraj, 22 de greseli importiva lui Dinamo si doar 2 greseli pro Dinamo. Greseli pe care nu le-am vazut nici pe vremea lui Ceausescu.

Ultima discutie pe care am avut-o cu patronul echipei, nu s-a pus problema de asa ceva. Nu voi pleca de la Dinamo", a declarat Florin Prunea



DINAMO 2020 la reunire:

Ricardo Piscitelli, Catalin Straton, Stefan Fara, Mihai Esanu (portari)

Laurenţiu Corbu, Gabriel Moura, Denis Ciobotariu, Mihai Popescu, Andrei Sin, Levent Oltay, Linas Klimavicius, Florin Bejan (fundași)

Diego Fabbrini, Deian Sorescu, Ioan Filip, Ricardo Grigore, Ahmed Bani, Ionut Șerban, Alexandru Răută, Mamoutou NDiaye, Roberto Strechie, Alin Lazar, Andreas Mihaiu (mijlocasi),

Daniel Popa, Mihai Neicutescu (program recuperare), Robert Moldoveanu (atacanți)

Ante Puljic, Filip Mrzljak, Slavko Perovic, Mattia Montini si Armindo Brito se vor alatura lotului in zilele următoare