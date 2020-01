Mircea Lucescu are solutia care ii salveaza pe "caini" de la DEZASTRU: "As putea sa cumpar Dinamo!" Ce spune despre o investitie pe termen lung

Lucescu stie de ce are nevoie clubul din Stefan cel Mare pentru a iesi din impas.

Marele antrenor roman a vorbit despre situatia tensionata de la Dinamo si a oferit solutia pentru ca echipa sa fie salvata de la dezastru. Pentru ca Negoita nu vrea sa mai investeasca, jucatorii sunt neplatiti de luni de zile, iar in aceasta iarna vor pleca mai multi jucatori. Mai mult, Dinamo este in pericol sa nu ia licenta si sa fie retrogradata.

"Sa zicem ca as putea sa cumpar Dinamo, apoi ce fac? As tine-o un an, doi, apoi as aduce-o in aceeasi situatie. Eu n-am de gând sa ma fac de ras, in niciun caz. La o echipa de fotbal de nivelul acesta trebuie o investitie permanenta.

Cred ca cea mai buna solutie pentru Dinamo e domnul Badea, care a avut un rol in a reusi sa faca rezultate foarte bune in anii ’90. Apoi s-ar putea alatura si alti oameni. N-are rost sa discutam despre mine la Dinamo, eu am 74 de ani. E o chestie pentru oameni tineri, motivati", a spus Mircea Luescu la Realitatea Plus.

Primul plecat de la Dinamo este chiar capitanul echipei, Dan Nistor. Desi e cotat la 1.1 milioane de euro, acesta a fost transferat pe o suma infima, la Craiova, de doar 270.000 de euro.

Dan Nistor va fi prezentat oficial la Craiova intr-o conferinta de presa care va incepe la ora 12 si va fi live pe www.sport.ro!