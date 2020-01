A fost inselata Craiova? Nistor se accidenteaza des si s-a certat cu aproape toti antrenorii de la Dinamo si CFR Cluj

Oltenii au platit 275.000 de euro lui Dinamo pentru Nistor, iar jucatorul va primi un salariu de 14.000 de euro pe luna si o prima de instalare de 120.000 de euro.

Dan Nistor a debutat in fotbal la AS Rucar, apoi s-a evidentiat la Muscelul Campulung, Dacia Mioveni, International Curtea de Arges si Pandurii Tg. Jiu. Achizionat de Evian, in vara anului 2013, mijlocasul a bifat sase prezente si a jucat un singur meci ca titular la clubul francez, fiind apoi trimis la echipa secunda. In ianuarie 2014, Nistor se intorcea la Pandurii, iar antrenorul Petre Grigoras spunea ca “a avut niste probleme mari cu dantura si mai multe saptamani a trebuit să suporte cateva interventii. In trecut, i s-a descoperit o inflamatie la dantura, Cand l-am vazut nu-l mai recunosteam, mai avea doar doi sau trei dinti. A fost nevoit sa-si repare dantura pentru ca avea o problema medicale foarte mare”.

Conform propriilor declaratii, Nistor a avut o copilarie grea, cu multe lipsuri, si s-a apucat de fotbal abia la 17 ani, dupa aceasta varsta lucrand ca paznic la un hotel din Rucar si jucand in weekend pentru echipa din localitatea natala, care evolua in Liga 4. Se pare ca, din cauza alimentatiei neadecvate si sarace in nutrienti, fotbalistul a ramas cu sechele care l-au urmarit toata cariera, iar problemele cu dantura l-au impiedicat sa se hraneasca corespunzator la inceputul carierei sale si au dus la problemele musculare de mai tarziu. Dupa despartirea de Pandurii, Nistor a mai fost legitimat la CFR Cluj si Dinamo. Din cauza problemelor medicale, cateva afectiuni musculare grave, el nu a putut sa ii ajute pe „caini” in cateva momente importante, atat in sezonul trecut, cat si in editia actuala de campionat.

NISTOR A AVUT MULTE PROBLEME CU ANTRENORII

Desi se lauda ca a dat o lovitura marii rivale, Craiova ar putea sa isi fi adus o bomba cu fitil scurt in vestiar. La CFR Cluj, Nistor a fost tras pe linie moarta dupa ce a intrat in conflict cu Dan Petrescu, caruia i-ar fi reprosat, printre altele, „Spune, nene, ai ceva cu mine? Spune-mi, nene, de ce nu joc? Tacerea asta… Ce-i asta?”, considerand ca antrenorul ii purta ranchiuna in mod nejustificat. Reintors la Dinamo, jucatorul a fost acuzat ca s-a dat lovit in cateva partide pentru ca, in mandatul lui Mircea Rednic, croatul Tomislav Gomelt ar fi avut un salariu mai mare decat al lui. Nu era prima data cand Nistor era acuzat ca strica atmosfera in vestiarul lui Dinamo.

Pe 21 septembrie 2018, antrenorul Florin Bratu fusese pus pe liber de conducere, dupa o infrangere la Iasi (0-1), in care il schimbase pe Nistor la pauza, din cauza evolutiei foarte slabe a mijlocasului si a unui scandal izbucnit la vestiare. Dupa ultimul sau meci pe banca „cainilor”, Bratu a fost furios si l-a atacat dur pe fotbalistul sau: "Lucrurile nu mai functioneaza de cand capitanul nostru, Dan Nistor, a avut oferta de la FCSB. Am avut discutii cu el, nu a reusit sa se mobilizeze. El a venit la mine in vestiar si mi-a zis ca vrea sa plece la Steaua. Nu credeam ca o sa aud vreodata asa ceva de la capitanul lui Dinamo! Mi-a zis ca i se dau 100.000 la semnatura, ca i se dau 15.000 nu stiu pentru ce, ca e o oportunitate si altele. Mi-a destabilizat tot vestiarul. Mi i-a tocat psihic si pe cei mici! Vorbeste toata ziua ca el vrea zeci de mii de euro, ca nu vrea sa mai joace. A reusit sa distruga toata munca noastra”.

Acelasi Bratu dezvaluia si avertismentul pe care il primise in privinta lui Nistor: „A reusit sa destabilizeze si sa distruga munca pe care am facut-o noi aici. Imi pare rau si imi cer scuze fata de Cosmin Contra si Adi Mutu ca am ignorat mesajul lor cand am venit la Dinamo. Pe holurile Federatiei, cand mi-am luat la revedere de la ei, dupa ce am plecat de la nationala U18, mi-au spus: ‘Bratone, ai grija cu Nistor!’. Imi pare rau ca am neglijat sfatul lor. Ei au facut bine ca l-au dat la CFR Cluj”.

In aceasta iarna, Dusan Uhrin nu a insistat nici el prea mult pentru ca Nistor sa ramana la Dinamo, desi pretul oferit de Craiova, 275.000 de euro, este unul modic pentru capitanul echipei si un jucator de nationala. In ultimul meci programat in 2019, pe 19 decembrie, dinamovistii au evoluat la Botosani si au pierdut (0-1) fara capitanul lor, plecat in vacanta dupa infrangerea cu Sepsi, scor 1-2, de pe teren propriu. Nistor a deschis scorul in minutul 60, pentru ca apoi sa fie eliminat in minutul 73, iar Sepsi a revenit pe tabela, dupa „dubla” lui Karanovici (76, 78). Cu infrangerile in ultimele doua partide din 2019, Dinamo mai are doar sanse teoretice sa ajunga in play-off, pe care il rateaza pentru al treilea sezon consecutiv.

Ajuns la Craiova, Nistor va trebui sa lucreze cu un alt antrenor si nu cu Victor Piturca, cel care a insistat pentru aducerea sa. Pe lista de inlocuitori ai lui Piturca se gasesc Cosmin Contra, cu care a avut relatii tensionate la Dinamo, sau Cristiano Bergodi, iar concurenti pe post ii are pe Cicaldau, Mateiu sau chiar Bancu, fotbalisti influenti in vestiar, dar si pe Qaka si Ivanov.