Gigi Becali a povestit cum Leo Bolgado, fundașul brazilian de 27 de ani transferat de Rapid de la CFR Cluj, i-a fost propus și FCSB-ului în această vară. Patronul roș-albaștrilor a spus că nu are niciun regret și a ironizat mutarea lui Dan Șucu.



„Toți impresarii mă sunau să îl iau pe Bolgado. Îi întrebam pe MM dacă e bun, apoi le spuneam că nu mă interesează. Eu, când îmi place un jucător, mă fac că nu înțeleg. Așa fac eu”, a spus Becali, la Fanatik.



Și Matei Ilie ar fi fost propus la FCSB



Latifundiarul a dezvăluit că impresarii i l-au oferit și pe Matei Ilie, dar a glumit și l-a „pasat” lui Șucu: „E foarte bun Ilie, să îl ia și pe el!”.



Fundașul central născut la Piatra Neamț a ajuns până la urmă la CFR în 2023, iar în această vară ar fi fost dorit de Dinamo, după ce trupei din Ștefan cel Mare i-a fost "furat" Andrei Coubiș de către Sampdoria.

Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de două milioane de euro fiului lui Costel Ilie, fostul mijlocaș de la Ceahlăul Piatra Neamț, care a jucat la Dinamo în perioada 2001-2002.



Leo Bolgado a ajuns la Rapid în ultima zi de mercato, după 52 de meciuri și trei goluri pentru CFR Cluj. Fundașul a fost adus în România în 2023, de la Leixoes SC, pentru 500.000 de euro.

