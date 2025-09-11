Tricolorii s-au deplasat la Nicosia pentru duelul cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Naționala a plecat acasă cu un singur punct, iar șansele de calificare la turneul final din SUA, Mexic și Canada prin preliminarii sunt tot mai mici.



Singurul jucător lăudat de MM Stoica după Cipru - România: ”El a jucat perfect, colegii lui m-au dezamăgit”



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a indicat că gustul amar nu s-a imprimat din remiza cu Cipru, ci după eșecul din primul meci al preliminariilor cu Bosnia de pe Arena Națională.



Oficialul grupării roș-albastre a mai punctat și că Denis Drăguș, în viziunea sa, a făcut un meci aproape perfect. În schimb, niciun alt fotbalist nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.



”Rezultatul nu e atât de grav, mai grav e că am pierdut cu Bosnia acasă. Evoluţia din păcate a fost una mult sub aşteptări şi îmi pare rău, că abia aşteptam să vorbesc după meci să subliniez cât de bine a jucat Drăguş.



Rămâne cu evoluţia aproape perfectă, a făcut exact ce trebuia să facă, în schimb colegii lui... mulţi dintre ei au dezamăgit. De acum emoţii vor fi doar la tragerea la sorţi (n.r. - din baraj). Primul lor gol ne-a dat în spate. Mentalul e extrem de important într-un asemenea meci.



La EURO, în afară de meciul cu Ucraina, a fost un meci cu Slovacia în care ne-am chinuit cu penalty-ul scos, iar când am prins Belgia şi Olanda ne-au făcut varză. Să nu credem că eram ceva de speriat”, a spus Mihai Stoica, potrivit PrimaSport.



Cipru - România 2-2



Denis Drăguș a înscris în secunda 94 la Nicosia, pe ”GSP Stadium”. Atacantul României a realizat ”dubla” 16 minute mai târziu, iar meciul suna din ce în ce mai bine pentru selecționata lui Mircea Lucescu.



Loizos Loizou a micșorat diferența în minutul 29, iar Charalampos Charalampous a restabilit egalitatea în actul secund (77'). În minutele suplimentare, Horațiu Moldovan a avut o intervenție decisivă, iar tabela de marcaj a rămas la 2-2.

