Rapid traversează un sezon în care, în sfârșit, sunt șanse mari ca echipa să obțină un rezultat notabil sub conducerea lui Dan Șucu.

Ajunsă în play-off, formația bucureșteană poate spera la câștigarea titlului sau la o clasare pe podium, în cazul în care primul obiectiv va fi ratat. În ambele situații, Rapid va participa în preliminariile cupelor europene, țintă care a fost ratată mereu după revenirea în prima ligă.

Rapid l-a pierdut pe Leo Bolgado

În etapa a 3-a din play-off, echipa pregătită de Costel Gâlcă are un meci crucial, acasă, cu Universitatea Cluj. Având în vedere că partida din această seară (ora 20:30) va fi cu liderul din play-off, ne dăm seama și mai bine de importanța jocului pentru giuleșteni.

În acest context, Rapid a primit o mare lovitură. Pentru că l-a pierdut pe stoperul Leo Bolgado (27 de ani).

„Leo Bolgado a suferit o accidentare la genunchi şi este indisponibil“, a anunțat Rapid pe rețelele de socializare.

Brazilianul Bolgado a avut 16 apariții, la Rapid, în acest campionat, adunând 1 gol și 1 pasă de gol, în cele 985 de minute petrecute pe teren.