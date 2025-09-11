Internaționalul român a avut oferte și din Polonia și Spania, dar a ales Superliga turcă, acolo unde fotbalul este intens, iar presiunea uriașă.



Marius Șumudică: „Te omoară, te distruge!”



Mutarea lui Ianis a fost comentată de Marius Șumudică, antrenor cu mare experiență în Turcia, care l-a avertizat pe fiul „Regelui” cu privire la ce urmează.



„Ianis a fost primit foarte bine, dar are mult de recuperat. Turcia te omoară cu presa, te distruge dacă nu confirmi. În Turcia apar șapte publicații sportive, ziarele se vând la prima oră ca pâinea caldă. Clar va fi sub lupă, pentru că-l cheamă Hagi. E greu că poartă acest nume, îl apasă”, a spus Șumudică la Fanatik.



Tehnicianul a explicat că Ianis trebuie să trateze experiența de la Alanyaspor ca pe o etapă intermediară în carieră: „Toată lumea se așteaptă ca Ianis să facă pasul spre o echipă mare. Alanya să fie o haltă pentru el. Dar în Turcia nu ai timp, trebuie să demonstrezi imediat.”



Ianis Hagi, cotat la 1,5 milioane de euro pe Transfermarkt, își așteaptă debutul pentru Alanyaspor. Mijlocașul de 26 de ani are 47 de selecții și 6 goluri pentru naționala României și a mai jucat la Viitorul, Fiorentina, Genk, Alaves și Rangers.

