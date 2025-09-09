Decizia a fost una de necesitate, forțată de o accidentare de ultim moment în tabăra giuleștenilor. Victor Angelescu, unul dintre acționarii clubului, a explicat cum au fost date peste cap planurile staff-ului tehnic.



Aducerea lui Bolgado nu era în planurile inițiale ale conducerii, însă ghinionul l-a lovit pe Denis Ciobotariu, om de bază în defensiva lui Constantin Gâlcă, iar oficialii au fost nevoiți să găsească rapid o soluție.



Planuri date peste cap în Giulești



Victor Angelescu a lămurit situația și a dezvăluit că accidentarea suferită de Ciobotariu a declanșat transferul fundașului de la CFR Cluj, altfel perioada de mercato s-ar fi încheiat fără alte noutăți în centrul apărării.



"Din ce ştiu, Ciobotariu va lipsi 3-4 săptămâni. Săptămâna trecută, nu ne gândeam că vom transfera un fundaş central. Aveam deja probleme cu Ignat, s-a accidentat şi Ciobotariu, Paşcanu abia a revenit după accidentare. Atunci a trebuit să acţionăm", a transmis oficialul vișiniu pentru PrimaSport.



Astfel, cu Cristi Ignat indisponibil pe termen lung și cu Alexandru Pașcanu abia revenit după o accidentare, absența lui Ciobotariu i-ar fi lăsat pe giuleșteni cu un singur fundaș central cu experiență, olandezul Lars Kramer.



Leo Bolgado completează lista achizițiilor din această vară, care îi mai include pe Drilon Hazrollaj, Antoine Baroan, Kader Keita, Raul Stanciu și Lars Kramer. Mutarea vine într-un moment excelent pentru Rapid, care este neînvinsă după opt etape și ocupă locul 2 în Superliga, cu 18 puncte, la doar două lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova. Pentru giuleșteni urmează deplasarea de la Cluj, pentru meciul cu "U".