NEGRU de suparare dupa ce Contra l-a schimbat in minutul 7! Regula U21 face o noua victima: cum a reactionat Cretu dupa ce a fost inlocuit

Dinamo a jucat pe teren propriu impotriva Astrei, intr-o restanta contand pentru etapa a noua a Ligii 1.

Cosmin Contra a surprins prin titularizarea lui Geani Cretu in flancul drept al apararii, insa antrenorul dinamovistilor a ales aceasta varianta doar pentru a indeplini regula sub 21 de ani impusa de Federatie.

Astfel ca, in minutul 7 al partidei, Geani Cretu a fost inlocuit cu Aleix Garcia, iar locul sau in aparare a fost luat de Deian Sorescu.

Cretu a fost atat de suparat din cauza acestei schimbari, incat nici nu a vazut cand Contra i-a intins mana si a trecut pe langa acesta fara ca macar sa il priveasca.

In varsta de 20 de ani Geani Cretu a fost titular in primele doua etape din acest sezon de Liga 1, pe teren propriu impotriva lui Hermannstadt si in deplasare cu Chindia Targoviste.

Sezonul trecut, Cretu a fost imprumutat in Liga a doua, la Rapid.