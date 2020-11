PREMIERA MONDIALA! BREAKING NEWS: VOR SA RUPA CARANTINA si sa fuga in Romania! Anunt BOMBA la Oslo

In ciuda deciziei confirmate de Ministrul Sanatatii din Norvegia, de a nu permite ca nationala sa plece spre Bucuresti pentru meciul din Nations League, federatia nordica ia in calcul o decizie istorica!

Conform NRK.no, sefii fotbalului norvegian vor sa plece din tara FARA permisiunea autoritatilor!

"Daca Federatia alege sa opereze intr-o zona legala gri si sa submineze una dintre cele mai importante unelte pe care le avem in controlul pandemiei, carantinarea persoanelor care sunt contacte directe ale infectatilor, voi reactiona foarte puternic", a comentat Bent Hoie, Ministrul Sanatatii de la Oslo.

Astfel, din punctul de vedere al autoritatilor, fotbalistii nationalei Norvegiei NU au voie sa calatoreasca spre Romania pentru meciul de duminica seara, din Nations League. Chiar si asa, duminica dimineata ar putea avea loc o rasturnare dramatica de situatie.

Federatia norvegiana vrea sa forteze la maximum regulile! Conducatorii fotbalului spun ca pot sa zboare daca se asigura ca va exista o distanta de 2 metri intre fiecare dintre membrii delegatiei! Cand aterizeaza la Bucuresti, norvegienii vor trebui sa se supuna regulilor din Romania!



"Nu vom incalca legea, dar nu pot sa spun inca daca avionul va decola sau nu. In carantina ai voie sa muncesti. Daca putem evita contactul apropiat... Credem ca nu trebuie schimbate regulile pentru noi. Hoie a spus ca suntem intr-o zona gri. Nimeni nu s-a gandit la asta, ca un grup inchis sa calatoreasca fara sa aiba contact apropiat, nu?", a comentat Lise Klaveness, director al federatiei norvegiene.

Reactia ministrului sanatatii a venit rapid: "Nimeni nu si-a imaginat ca cineva va contesta regulile de carantina. In Norvegia, nu operam cu grupuri in carantina. Daca jucatorii de fotbal incearca sa evite regulile, dau un semnal foarte rau in societate!"