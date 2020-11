BREAKING NEWS: Tocmai si-a anuntat Radoi PLECAREA de la nationala?! Gestul care spune mai mult decat ORICE declaratie! Ce a facut in fata presei

Mirel Radoi a pastrat misterul asupra viitorului sau si in conferinta de presa dinaintea meciului cu Norvegia.

Intrebat din nou daca e incurcat in pregatirea meciurilor de zvonurile care ii anunta plecarea, Radoi a raspuns:

"Nu ma deranjeaza, sunt obisnuit sa vad ca lucruri legate de mine, de jucatori, sunt date cu o zi inainte de meci sau in ziua meciului. Suntem obisnuiti. Nu vorbesc de anumite cluburi, sunt la nationala. Stiu unii in locul meu unde o sa fiu... La fiecare conferinta ar trebui sa vin cu contractele de acasa, sa va arat cate am, si n-am mai discuta despre fotbal."

Ulterior, Radoi a fost intrebat de jurnalistul Marius Margarit de la Gazeta Sporturilor daca l-a adus pe Man la nationala mare pentru ca 'n-ar mai fi putut s-o faca ulterior, fiind la ultima actiune'.

"Am explicat la prima conferinta de ce a venit Man la nationala mare. E o discutie intre mine si Mutu: cadem de acord cine merge la nationala mare si cine la tineret. Pentru mine, lucrurile au fost foarte simple de la inceput", a spus Radoi in prima faza, apoi a completat: "Dupa aceasta actiune, probabil o sa avem calificarile pentru Mondial. Probabil! Ti-am spus cum gandesc! Asta e gandirea mea".

Margarit a continuat sa preseze pentru a obtine un raspuns, iar Radoi a raspuns doar cu mai multe zambete, apoi s-a ridicat si a plecat la antrenament.

Mai multe voci din fotbalul romanesc dau ca sigura plecarea lui Radoi la Craiova dupa meciul cu Irlanda de Nord, de miercuri. Ultimul care a anuntat ferm mutarea e impresarul Giovanni Becali.