Negocieri de ultima ora pentru PLECAREA lui Tanase! Care e ultima oferta primita de Becali si cat cere ca sa INCHIDA transferul

Becali insista ca Tanase nu e de vanzare, insa continua sa negocieze pentru plecarea capitanului de la FCSB.

Conform Fanatik, patronul FCSB cere 5 milioane de euro pe Tanase, cu 1,5 peste cat ofera in acest moment NY Red Bulls din MLS.

"Ii fac un milion salariu numai sa nu plece", a spus Becali dupa returul cu Milsami, in timp ce Tanase a lasat de inteles ca va incerca sa-l sensibilizeze pe seful sau in cazul in care NYRB revine cu o propunere imbunatatita: "Nu as spune nu unei oferte daca ar fi un club important. L-as ruga pe patron sa ma lase sa plec, m-as duce la el la palat. Oricine isi doreste sa joace afara!"

Tanase ia acum 180 000 de euro pe an la FCSB. In cazul in care ar ajunge la New York, ar lua numai din salariu peste 700 000 in fiecare sezon, conform Fanatik.