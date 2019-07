Florin Costea, dezvaluiri COMPLETE! Motivul real al plecarii de la FCSB dupa numai un an: "Trebuie sa joace doar anumiti jucatori"

Florin Costea a parasit Steaua in 2012, la numai un an dupa ce semnase cu echipa lui Becali.

Costea nu l-a impresionat, insa, pe patron, care a decis indepartarea lui. Becali a prefarat sa insiste cu jucatorii pe care platise bani, spune Costea. La fel ca acum, Becali era si atunci implicat activ in alcatuirea primului 11.

"La FCSB joaca cine vrea patronul. Problema a fost la Becali, nu la Reghecampf. N-a fost nicio problema intre mine si Reghecampf. Toata lumea stie, trebuie sa joace doar anumiti jucatori. Eu venisem gratis la club, pe alti jucatori se platisera sume importante. Asta a fost problema", a spus Costea la GSP Live.

Costea a jucat in total 28 de meciuri pentru Steaua si a marcat de doua ori. Dupa despartirea de ros-albastri, care tocmai fusesera preluati de Laurentiu Reghecampf, Costea a ajuns la Turnu Severin, apoi la CFR Cluj.

Ajuns acum la 34 de ani, Costea joaca in Liga a 3-a, la Viitorul Daesti, dupa ce in ultimul an a trecut pe la alte doua cluburi de la acelasi nivel, FCU Craiova si Atletic Bradu.