FCSB a ramas si fara Roman, iar Andone nu are niciun fundas stanga apt! Pe cine va folosi in aparare la urmatoare meciuri

FCSB s-a impus cu 2-1 la Orhei, cu Milsami, dar a platit destul de greu. Mihai Roman, care la randul sau era o improvizatie in flancul stang al apararii, s-a accidentat! Bogdan Andone se vede nevoit sa apeleze la o improvizatie pentru a inlocui o alta.

FCSB a ramas si fara Mihai Roman (34 de ani) la meciul cu Milsami. Fotbalistul s-a accidentat pe finalul meciului de la Orhei si si-a lasat echipa in inferioritate numerica, intrucat Bogdan Andone efectuase toate mutarile. Acum, Roman urmeaza sa fie supus unor investigatii mai amanuntite, in timp ce antrenorului FCSB-ului ii revine sarcina de a cauta o noua improvizatie.

Mihai Roman a suferit o leziune musculara

Publicatia Fanatik scrie ca Mihai Roman s-a ales cu o leziune musculara la meciul cu Milsami. Pentru moment nu se stie cat de grava este aceasta, astfel ca medicii urmeaza sa dea un verdict mai clar si sa anunte cand va putea reintra Roman in echipa.

In functie de ce vor spune doctorii, Roman ar putea absenta intre cateva zile si cateva saptamani.

Pe cine va folosi Andone in flancul stang

Bogdan Andone are doua solutii de avarie pentru flancul stang al apararii. El va putea apela la Lucian Filip, mijlocas defensiv care a fost utilizat de-a lungul carierei si in centrul defensivei. Acesta are avantajul ca este un fotbalist de picior stang.

A doua varianta este Mihai Balasa, fundas central si dreapta. El este insa fotbalist de picior drept si probabil ca s-ar descurca mult mai greu pe faza ofensiva, mai ales la centrari.