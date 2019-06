Negocieri cu public pentru vanzarea lui Dinamo! Propunerea unica a lui Negoita pentru Rednic: "Sa fie si suporterii de fata la discutii"

Ionut Negoita ii propune lui Mircea Rednic sa negocieze "pe fata" vanzarea lui Dinamo.

Ionut Negoita anunta ca e dispus sa ii cedeze Dinamo lui Mircea Rednic. El spune ca ar fi de acord cu o negociere cu public. Suporterii lui Dinamo ar fi invitati!

Negoita i-a raspuns lui Mircea Rednic, cel care a intrebat ironic: "Ceri 3.000.000 de euro, dar ce vinzi, domnule Negoita?! Stadion nu ai, echipa nu ai! Palmares ai?!".

Ce spune Ionut Negoita despre vanzarea lui Dinamo



"In ciuda pretului considerat de foarte multa lume ca fiind unul derizoriu (n.r 3.000.000 euro), domnul Mircea Rednic considera ca suma propusa de mine este prea mare. Imi exprim disponibilitatea de a discuta pe marginea acestui pret inaintat de catre mine si astept o contra-oferta.



In plus, pentru binele lui Dinamo, pot organiza oricand o intalnire intre mine si domnul Rednic, intalnire la care sunt bineveniti si suporterii. Totul pentru a gasi cea mai buna solutie pentru rezolvarea acestei tranzactii si pentru binele clubului", a spus Ionut Negoita, potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor.

Negoita nu vrea sa vanda tot



Ionut Negoita spune ca in prima faza vrea sa vanda 51% din actiuni.

"Restul de procente raman la mine. Dar nu am o problema sa le tranzactionez si pe ele", a mai spus el.