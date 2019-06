Hagi i-a facut oferta "magicianului" de la FCSB! Lovitura incercata de "Rege" in aceasta vara, in care va juca din nou in preliminariile europene

Gica Hagi e tentat sa ia la Viitorul un fotbalist de 38 de ani.

Gica Hagi l-a ofertat pe Filipe Teixeira, fotbalist portughez in varsta de 38 de ani, care si-a incheiat contractul cu FCSB. Teixeira e chemat sa mai joace un sezon la Viitorul si sa-i ajute pe tinerii echipei sa evolueze, noteaza cotidianul Gazeta Sporturilor.

Potrivit sursei citate, oficialii Viitorului au luat legatura cu Teixeira. Ei considera ca portughezul inca mai poate face diferenta in meciuri, in ciuda varstei inaintate.

Ulterior retragerii, Teixeira ar putea ramane in stafful echipei.

Cel mai varstnic fotbalist al Viitorului in acest moment este Eric, care are 33 de ani. Mladen este al doilea in clasamentul pe varste, el avand 27 de ani.

Teixeira: "Inca nu m-am hotarat ce voi face"



Filipe Teixeira, care a mai jucat in Romania la Brasov, Rapid si Astra, a confirmat despartirea de FCSB. El a spus ca nu a luat inca o decizie in privinta viitorului sau.

"Nu stiu ce voi face mai departe, dar ceea ce pot sa spun este ca imi doresc in continuare sa joc fotbal. Mai pot!", a spus el.

Hagi l-a readus pe Iancu



Viitorul a facut doua transferuri pana acum, ambele de la Dunarea Calarasi. Hagi i-a luat pe Gabi Iancu, fotbalist care i-a adus titlul in urma cu trei ani, si pe Hamidou Keita.