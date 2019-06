PSG are un nou sef! Omul care a creat noua forta a Frantei dupa venirea seicilor, readus pe Parc des Princes! Se va ocupa de toate transferurile

Brazilianul Leonardo a revenit la PSG in functia de director sportiv.

Leonardo Araujo a revenit la PSG in functia de director sportiv al lui PSG, functie pe care a mai ocupat-o intre 2011 si 2013.

PSG s-a despartit vineri portughezul Antero Henrique, care a ocupat functia de director sportiv in ultimii doi ani. Seicii au reusit sa-l convinga pe Leonardo sa revina dupa 6 ani in Franta.

"Leo a marcat istoria clubului nostru", a afirmat intr-un comunicat Nasser Al-Khelaifi, presedintele clubului.

Leonardo, 49 de ani, va fi responsabil cu administrarea clubului pe plan sportiv. El se va ocupa de transferuri, de negocieri si chiar de soarta antrenorului Tomas Tuchel.

Fostul international brazilian este popular printre fanii lui PSG, echipa la care a jucat intre 1996 si 1997. Imediat dupa plecarea lui Leonardo de la AC Milan, numele sau a fost vehiculat in legatura cu o revenire la PSG, el fiind unul dintre marii artizani ai debutului in forta ai PSG-ului in versiune qatariana incepand din 2011.

In primul sau mandat ca director sportiv la PSG, Leonardo a dat cateva lovituri pe piata transferurilor, aducand jucatori promitatori ca Marquinhos si Marco Verratti, dar mai ales vedete ca Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva si Edinson Cavani.