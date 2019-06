Gabi Tamas a semnat! ULTIMA ORA: Unde va juca fundasul in sezonul viitor

Gabi Tamas va juca in Israel si in sezonul viitor. Autoritatile de acolo nu-l mai lasa sa conduca masina!

Gabi Tamas a avut mari probleme in Israel, dar sefii lui Hapoel Haifa au decis sa ii mai dea o sansa. Clubul a anuntat astazi ca fundasul va evolua si in sezonul viitor la Haifa!

Tamas, care a avut probleme cu legea dupa ce a condus cu o viteza de peste 200 km/h, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a petrecut zile bune in detentie, iar acum este monitorizat de autoritati. El nu mai are voie sa conduca masina.

Gabi Tamas va juca la Hapoel Haifa in sezonul viitor



Hapoel Haifa a anuntat astazi ca Gabi Tamas ramane la echipa. El va evolua pentru cel putin inca un sezon in Israel.

"Hapoel Haifa, prin proprietarul Yoav Katz, si Gabriel Tamas au ajuns la un acord pentru ca fotbalistul sa continue inca un sezon la club", se arata intr-un comunicat al clubului israelian.

"Sunt fericit ca Gabi va continua alaturi de noi", a spus si patronul lui Hapoel Haifa, Yoav Katz.