Oferta soc pentru Mauro Icardi! Golgheterul Interului in ultimele sezoane e pe faras la Milano, iar Conte vrea un alt varf

David Beckham il vrea pe Icardi la Inter Miami.

In ultimii doi ani, Icardi a fost implicat in mai multe scandaluri cu clubul. In acest sezon, Spalletti, fostul antrenor al celor de la Inter, l-a tinut chiar in afara lotului o buna perioada de timp, dupa ce Mauro a refuzat sa intre pe gazon intr-o partida din Europa League.

Icardi, la Inter Miami?



Potrivit agentiei argentiniei de presa Telam, David Beckham il vrea pe Icardi la echipa sa, Inter Miami, in MLS. Noul antrenor al lui Inter, Antonio Conte, vrea sa il aduca pe Giuseppe Meazza pe Romelu Lukaku de la Manchester United, astfel ca Icardi ar putea prinde din ce in ce mai greu un post de titular in echipa.

Icardi a ratat si nationala Argentinei pentru Copa America, iar intelegerea cu Inter expira in 2021. El are o clauza de reziliere in valoare de 110.000.000 euro, insa niciun club nu pare dispus sa o achite.

Chiar daca a fost curtat de Juventus, Napoli si PSG, destinatia lui Icardi ar putea fi Inter Miami.

Wanda Nara, sotia fotbalistului, a declarat ca Mauro isi doreste sa ramana la Inter pentru inca un sezon.

"Mauro mai are inca un an si jumatate de contract cu Inter si intentia sa este sa ramana aici", a declarat Wanda pentru Tyc Sport in urma cu o luna.

Icardi a transmis un mesaj pe retelele de socializare in care spune ca isi doreste sa ramana la Inter.

"Am exprimat deja vointa de a ramane, Inter este familia mea", a spus Icardi.

David Beckham ii are in vizor si pe Ronaldo si Messi



Fostul star englez vrea ca echipa sa, Inter Miami, sa devina una dintre cele mai bune formatii din lume, iar Beckham intentioneaza sa-i aduca pe Cristiano Ronaldo si pe Messi, noteaza FoxSports.

Deocamdata, Beckham e constient ca nu se poate apropia de cei doi super fotbalisti, insa spera sa dea lovitura cand acestia se vor apropia de finalul carierei.

"Oricine are o lista de dorinte. Daca ne uitam la forma in care sunt acum Leo si Cristiano sunt greu de adus, insa cred ca si pe final de cariera cei doi vor fi la fel de buni. Ei joaca la cel mai inalt nivel acum la cluburile lor, dar vom vedea. In fotbal, nu poti sa stii niciodata", a declarat David Beckham.

Inter Miami, echipa lui David Beckham, va debuta in Major League Soccer in 2020. Autoritatile din Miami au aprobat deja din noiembrie anul trecut planul pentru constructia stadionului noii echipe, arena ce va avea 25.000 de locuri.

80 de milioane de euro este cota lui Icardi potrivit transfermarkt si a marcat 11 goluri in 29 de aparitii pentru Inter in acest sezon, reusind sa ofere si 4 pase de gol.

Este un jucator crescut la Barcelona, evoluand pentru echipele de tineret ale catalanilor, dupa care a ajuns la Sampdoria, iar in 2013 Inter l-a achizitionat in schimbul a 13 milioane de euro.