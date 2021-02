"Negociaza cu un fundas din Liga 1!" Becali blindeaza apararea ros-albastrilor! Ce mutare pregateste patronul FCSB

FCSB mai pregateste un transfer dupa plecarea lui Dennis Man.

Ros-albastrii l-au adus pe Ante Vukusic la echipa pe postul de atacant, iar acum Becali cauta sa intareasca si apararea, pentru a-si consolida pozitia de lider si a-si asigura sansele la titlu.

Liderul galeriei FCSB, Gheorghe Mustata a dezvaluit ca patronul mai pregateste un transfer, de aceasta data din Liga 1. Acelasi Mustata a vorbit despre problemele din apararea ros-albastrilor, acolo unde Valentin Cretu nu se mai ridica la nivelul asteptarilor, iar Petrea improvizeaza folosindu-l pe Ovidiu Popescu.

"FCSB negociaza cu un fundas din Liga 1. Nu va pot spune numele. Nu e un fundas wow, insa e important sa ai concurenta acolo.

Nu e normal ca Ovidiu Popescu sa joace fundas dreapta, nici nu stiu ce se intampla cu Cretu. Voi merge zilele astea pe la baza din Berceni sa vedem care e treaba. Noi avem ceva probleme in aparare acum, in rest suntem ok", a spus Mustata pentru Radio Sport 1.