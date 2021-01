Reactia lui MM Stoica dupa ce Man a debutat in tricoul Parmei! Ce a postat oficialul de la FCSB pe Instagram

Dennis Man a debutat pentru Parma in infrangerea cu Napoli, scor 0-2.

Aradeanul a jucat pentru noua echipa la doar cateva zile dupa ce a ajuns in Italia. Directorul sportiv de la FCSB este un mare sustinator al lui Man si a surprins momentul cand acesta a debutat.

MM Stoica a postat la sectiunea de "Story" pe Instagram momentul in care Dennis Man a jucat pentru prima data in campionatul italian. De asemenea, oficialul ros albastrilor a scris pe fotografie in limba italiana "Felicitari pentru debut!", iar la sfarsit a adaugat inimioare in culorile Parmei ( galben-albastru).

Dennis Man a fost introdus pe teren in minutul 79, in locul lui Brugman, dar nu reusit sa influenteze rezultatul final de pe tabela. Romanul a iesit in evidenta in minutul 90+4, dupa ce a reusit sa trimita o pasa spectaculoasa cu calcaiul catre Conti. Din pacate, centrarea expediata de fundasul lateral a fost slaba si nu a creat niciun pericol la poarta adeversa