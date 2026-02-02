Gazdele au început perfect partida și au deschis scorul rapid, în minutul 4, prin Narey, la prima acțiune periculoasă.



Oaspeții au pus presiune după pauză, iar Lacazette a fost aproape de gol în minutul 54. Finalul a fost unul dramatic pentru echipa lui Șumudică.



Lacazette a adus egalarea în minutul 85

În minutul 83, Neom a primit penalty, iar Lacazette a transformat fără emoții, stabilind scorul final, 1-1. Asiri, jucătorul care a provocat lovitura de pedeapsă, a fost eliminat în prelungiri, după al doilea cartonaș galben.



În urma acestui rezultat, Al Okhdood rămâne pe locul 17, cu 10 puncte după 19 etape, la doar două lungimi de primul loc salvator.



Pentru trupa lui Șumudică urmează meciul pe teren propriu cu Al-Hilal, liderul din prima ligă a Arabiei Saudite, joi, 5 februarie, de la ora 19:30, în cadrul etapei #20.

