Daniel Pancu vrea să își formeze o echipă puternică la Rapid, iar antrenorul proaspăt venit de la CFR Cluj are parte de toată încrederea conducerii giuleștene.

Astfel că, la Rapid se anunță o vară cu multe plecări și veniri.

Rămâne la CFR Cluj, chiar dacă Pancu l-a vrut la Rapid

Daniel Pancu l-a vrut la Rapid pe preparatorul fizic de la CFR Cluj, alături de care a lucrat în Gruia, în stagiunea trecută.

Cristian Dragotă a decis să rămână la echipa ardeleană, iar CFR Cluj a anunțat oficial că a semnat un contract valabil până în 2030.

„Cristian Dragotă, preparatorul nostru fizic, rămâne la CFR Cluj cel puţin până în 2030! Un pilon de bază în staff-ul tehnic şi unul dintre cei mai apreciaţi specialişti din România, Cristian îşi continuă povestea în Gruia!

Cu o vastă experienţă acumulată în cei 13 ani petrecuţi alături de noi, perioadă în care CFR Cluj a obţinut performanţe remarcabile pe plan intern şi european, Cristian şi-a demonstrat valoarea la cel mai înalt nivel! De asemenea, preparatorul nostru fizic a contribuit din plin şi la succesul

Echipei Naţionale, făcând parte din staff-ul care a calificat România la EURO 2024! Îţi dorim mult succes în continuare, Cristian, şi cât mai multe reuşite şi amintiri memorabile alături de noi”, s-a arătat în comunicatul oferit de CFR Cluj pe reţelele de socializare.

Atacantul italian dorit de Pancu vine la Rapid

Rapid a pus ochii pe Alessandro Debenedetti, iar Daniel Pancu îl consideră pe tânărul atacant de 22 de ani transferul perfect pentru giuleșteni.

Întrebat despre jucătorul deținut de Genoa, care a fost împrumutat în stagiunea trecută la Virtus Entella în Serie B, Victor Angelescu a dezvăluit Rapid face eforturi pentru a-l aduce.

„Da, este un atacant interesant, a jucat Serie B, îl ştim de la Genoa. Marius a vorbit cu directorul sportiv de acolo, e înalt, cam ce îşi doreşte Pancu. Au existat discuţii, dar vedem dacă jucătorul îşi doreşte să vină aici. Nu e atât de simplu. I-a atras atenţia lui Marius, vedem.

Ne mai trebuie un atacant, asta e clar, cel puţin unul vrea Pancu. Vrea un jucător puternic, pivot, noi deja avem Burmaz, e un atacant diferit, ok îl avem pe Jambor dar nici el nu e atacant pivot. Îşi doreşte unul să fie puternic!”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Trei goluri a marcat Alessandro Debenedetti în 33 de meciuri în Serie B pentru Virtus Entella.

Atacantul italian de 22 de ani este cotat la 700.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.