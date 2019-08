Neagoe revine pe banca mai devreme si ii ia locul lui Papura la Craiova! Planul lui Piturca pentru echipa de titlu a oltenilor

Medicii ii dau voie lui Eugen Neagoe sa se intoarca in fotbal la inceputul lunii septembrie.

Eugen Neagoe a suferit la inceputul acestei saptamani o operatie de corectare a unei ablatii de tahicardie ventriculara, care a durat nu mai putin de 5 ore, dar medicii au dat asigurari ca, daca artitmiile nu mai apar, se poate intoarce la antrenamente in urmatoarele saptamani.



Dupa numirea lui Victor Piturca ca manager general la lui CS „U” Craiova, acesta l-a adus in Banie Marian Lupu, preparatorul fizic concediat de Gigi Becali de la FCSB, pe care l-a considerat principalul vinovat pentru numarul mare de accidentari din lotul „ros-albastrilor”. Piturca si Lupu au mai lucrat la FCSB intre 2002 si 2004, colaborarea continuand apoi cativa ani si la echipa nationala a Romaniei.



Cum antrenorul principal Cornel Papura este contestat de galeria craiovenilor, probabil ca Eugen Neagoe va fi numit in curand in acest post. Piturca este este varul lui Neagoe, mai mare cu 11 ani, iar cei doi au mai colaborat ca antrenor principal - antrenor secund la FCSB, FC „U” Craiova si nationala Romaniei. De altfel, numele lui Neagoe a fost vehiculat pentru banca celor de la Craiova, cand formatia renuntase la serviciile italianului Devis Mangia. Papura ar urma, cel mai probabil, sa se ocupe de echipa secunda a coltenilor, care evolueaza in Liga 3, sau sa se reintoarca pe functia de coordonator al centrului de copii si juniori, post ocupat pana in aprilie 2019, cand l-a inlocuit pe Mangia.



Cu Papura antrenor, Craiova ocupa locul 3 in Liga 1 (7 meciuri, 4 victorii, 1 egal, 2 infrangeri, 13 punte, +3), dar echipa a fost eliminata in turul al treilea al Europa League de AEK Atena (0-2, 1-1), dupa ce trecuse de Sabail FK (3-2, 3-2) si Honved (0-0, 0-0, 3-1 d.p.).