Mai sa-l ia radarul! Un brazilian din nationala a batut recordul de viteza pe teren, FIFA i-a omologat performanta! Cu cat a putut sa alerge

Internationalul brazilian Bruno Henrique, in varsta de 28 de ani, a batut recordul de viteza pe terenul de fotbal. El a alergat in meciul de Copa Libertadores disputat de echipa sa, Flamengo, impotriva celor de la Internacional cu 38 km/h. Precedentul record era de 36.9 km/h si ii apartinea lui Gareth Bale.

"Acum lumea stie de ce a fost convocat la nationala Braziliei", a postat FIFA pe Twitter.

Henrique a fost convocat la nationala Braziliei pentru meciurile cu Peru si Columbia de luna viitoare.

Cel mai rapid jucator din Premier League in prezent este Leroy Sane, de la Manchester City, care a alergat cu 35.5 km/h intr-un meci.

Kylian Mbappe a inregistrat un record personal de 36 km/h in 2017.

TÁ (QUASE) VOANDO! De acordo com a Fifa, Bruno Henrique correu tanto contra o Inter pela #Libertadores2019 , que atingiu a marca de 38 km/h. O jogador do Flamengo bateu o recorde de Bale, que era de 36,9 km/h e até então era apontado como o jogador mais rápido do mundo. pic.twitter.com/1B99Guaxmj

⚡️ @Brunohenrique has reached supersonic speeds of 3⃣8⃣ km/h. Tonight his double was lightning.

????⚫️It left @Flamengo on the cusp of @TheLibertadores semis.

Now the ???? knows why ???????? called him up

???? "It's been the best week of my life," he said in tearspic.twitter.com/DbNd6GfkJW