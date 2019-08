Becali a gasit solutia pentru iesirea din criza: o biserica in cantonamentul de la Berceni pentru Tanase&Co

Gigi Becali vrea sa faca FCSB Crestin Ortodoxa la Berceni.

Pe locul 12 in Liga 1, care duce la barajul de mentinere, cu doar o victorie in 6 meciuri si la 10 puncte distanta de rivala CFR Cluj, plus cu o calificare in grupele Europa League pusa sub semnul intrebarii, dupa ce returul play-off-ului se va juca in Portugalia, Becali trece la masuri extreme. In urma cu putin timp, Becali le-a transmis jucatorilor ca in perioada urmatoare va alege, impreuna cu Alexandru Tudor, locatia pe care va incepe constructie unei biserici pe care o va ridica in mijlocul cantonamentului FCSB din Berceni, iar lucrarile efective ar urma sa inceapa la finalul acestui an, daca vremea va permite, sau cel mai tarziu in primavara anului 2020.



„O sa facem o biserica in fata la vestiare. M-am consultat si cu Tudor, ca el are mai multa intelepciune. A venit aici cu mine sa ne consultam, sa vedem unde o construim. Oriunde e rugaciunea acolo ajuta si Dumnezeu! Si acasa la mine o sa fac un mic paraclis. Si la Palat o sa fac o bisericuta, ca am obtinut autorizatie. La Academie va fi un fel de manastire. Va fi facuta mereu Sfanta Liturghie. Nu-i oblig pe jucatori sa intre in biserica. Eu vreau ca Sfanta Liturghie sa se savarseasca la mine in curte, adica aici”, a declarat Gigi Becali la Pro X.

Lotul FCSB va ramane preponderent crestin ortodox

Desi Becali spune ca nu va forta jucatorii sa vina sa se roage in noua biserica din cantonament, politica de transferuri a clubului pare sa ii avantajeze pe fratii crestini ortodocsi. Majoritatea lotului FCSB este alcatuita din romani, iar strainii pe care se va baza Vintila sunt grecul Soiledis, bulgarul Chorbadzhiyski si sarbii Planici si Momcilovici, in timp ce Salomao, Moutinho si Gikiewicz se afla deja pe lista neagra a patronului si, probabil, se vor desparti de echipa in aceasta iarna, iar Gnohere va fi lasat sa plece pe o suma decenta, din moment ce contractul ii expira in iunie 2020.

„Nu ma intereseaza pe mine ca vine Papa. Pe mine ma intereseaza Patriarhul meu Daniel, ortodox. Pe mine ma interseaza neamul meu, religia mea, casa mea si biserica mea ortodoxa. Resping orice religie. O resping, dar nu o pizmuiesc. Sunt oameni care-l slujesc pe Dumnezeu si sunt oameni care-l slujesc pe Satan. Cea mai mare oftica a lui Satan e ortodoxia, ca e dreapta credinta”, spunea Becali inaintea vizitei istorice pe care Papa Francisc a facut-o in Romania.