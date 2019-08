Becali l-a intors din drum! Unde se pregatea sa mearga Arges Vintila in momentul in care patronul FCSB l-a sunat si i-a propus postul de antrenor

Bogdan Arges Vintila se pregatea pentru un pelerinaj la Muntele Athos, unul dintre locurile sfinte ale Ortodoxiei, in momentul in care Gigi Becali l-a sunat.

Arges Vintila, noul antrenor al FCSB-ului, a vorbit astazi in cadrul unei conferinte de presa, prima dupa instalarea in functie la vicecampioana Romaniei. Tehnicianul a declarat ca in momentul in care a fost sunat de Gigi Becali se pregatea sa plece intr-un pelerinaj.

Bogdan Arges Vintila si-a afirmat credinta inca de la primele aparitii ca antrenor al FCSB-ului, el spunand ca va ramane in functie "cat vrea Dumnezeu".

La finalul conferintei de presa, Arges Vintila a facut o cruce mare si a spus un Doamne-ajuta!

"(Daca v-ar invita patronul sa mergeti pe Muntele Athos, v-ati duce?) Cu drag, pe muntele Athos cu drag. (Ati mai fost?) Nu. Vroiam sa merg, dar a aparut acest serviciu. Vad ca este o chestie asta cu religia, ca se cam rade de tine. Nu e nicio problema, le ducem mai departe si cu bune, si cu rele.

Antrenorul stie cand semneaza, dar nu stie cand pleaca. Daca stau doua zile, pana maine daca mai stau si ma da afara asta e, care e problema? Daca ai credinta in Dumnezeu, nu tii cu dintii de absolut nimic. Sunt lucruri care azi vin, maine pleaca. (Sunteti o persoana curajoasa...) Curajoasa, inconstienta, nu ma intereseaza cum ma considera lumea", a declarat Bogdan Arges Vintila.