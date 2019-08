Reincepe discordia la FCSB? Meme Stoica si Narcis Raducan se au ca Tom si Jerry. Istoria neintelegerilor iscate intre ei

De fiecare data cand cei doi au lucrat impreuna, unul a trebuit sa plece din cauza relatiilor incordate.

In mai 2012, dupa un an si sapte luni in functia de director sportiv la FCSB, Narcis Raducan isi anunta demisia, fiind inlocuit cu Aurelian Babutan, care ocupase aceeasi functie la Concordia Chiajna. “Decizia nu a fost luata acum, am luat-o dupa eliminarea din Europa League cu Twente. Decizia mea nu are nici o legătura cu venirea lui Reghecampf. Trebuie sa recunosc ca venirea lui intra intr-un anumit proiect. Sincer sa fiu, nu am incredere foarte mare in acest proiect. Asta nu inseamna ca nu am incredere in Reghe, mi-a fost coleg, am castigat un trofeu impreuna”, spunea atunci Raducan.

„Reghe” fusese adus de Stoica fara sa il consulte pe Raducan, iar de transferuri urma sa se ocupe Anamaria Prodan, impresar si sotia antrenorului, asa ca functia directorului sportiv fusese golita de insemnatate. In ciuda neincrederii lui Raducan in „Proiectul Reghecampf”, antrenorul a adus FCSB, in cele doua sezoane (mai 2012-mai 2014) pe banca, doua titluri in Liga 1, o Supercupa a Romaniei, castigarea grupei si atingerea optimilor de finala ale Europa League, plus o calificare in grupele Champions League.



Raducan lucrase intr-un mediu ostil la FCSB pentru cateva luni si avusese cateva contre publice cu Mihai Stoica, managerul general al echipei. „Daca am zis un lucru, eu am dreptate. Eu ma dedic acestei meserii 18 ore din 24, iar daca baiatul asta are o problema, e a lui si pleaca daca nu-i convine. O sa am o discutie cu el. Eu l-am adus la Urziceni cand inca era fotbalist la Ceahlaul. Eu nu pot sa ma cert cu Narcis Raducan. Daca nu-si face treaba bine, il inlocuiesc, sunt seful lui, pot sa-l dau afara in secunda doi. Eu l-am inventat pe Narcis Raducan, directorul sportiv”, replica atunci Stoica, dupa ce Raducan spusese ca, in cazul in care exista pareri diferite intre cei doi, nu Meme are dreptate mereu.



Relatia dintre cei doi era ostila inca din perioada in care lucrasera la Unirea Urziceni, Mihai Stoica ca manager general, iar Narcis Raducan ca manager sportiv. Desi fusese adus de Stoica in club, Raducan ajunsese sa se ocupe singur de transferuri, detinand controlul clubului impreuna cu directorul general Felix Grigore si subordonandu-se direct patronului Dumitru Buscaru. „Eu ii ofeream lui Meme acelasi post pe care il avea la Urziceni. Eu nu stiu ce era Meme-ul la Unirea? El nu avea drept de semnatura, nu facea nimic, statea pe banca si intretinea atmosfera la echipa. Felix Grigore era peste el, el facea tot, era presedintele. Meme nu era nimic, nu vreau sa il jignesc, dar asta e adevarul. Sa imi arate cineva un act semnat de Meme Stoica la Unirea; eu imi tai capul daca el a semnat pe trei euro vreun act”, spunea Becali, inainte ca Stoica sa revina la clubul bucurestean, in martie 2012.



Dupa despartirea de FCSB din 2012, Narcis Raducan a mai lucrat in fotbal la Otelul Galati, Viitorul Constanta, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu, ASA Tg. Mures si Pandurii Tg. Jiu, in timp ce Mihai Stoica a lucrat doar la FCSB, cu o perioada de intrerupere (martie 2014 - februarie 2016), cand a fost inchis, dupa sentinta din "Dosarul Transferurilor".