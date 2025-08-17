Rizespor s-a deplasat în Alanya pentru confruntarea cu Alanyaspor din a doua etapă din primul eșalon al Turciei. Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”GAIN Park Stadyumu”, iar la capătul celor 90 de minute, cluburile au împărțit punctele.



Alanyaspor - Rizespor s-a terminat 0-0, meci în care internaționalul român, Valentin Mihăilă, a fost introdus pe finalul actului secund de către tehnicianul turc Ilhan Palut.



Nota primită de Valentin Mihăilă după remiza din Alanya. Câte minute a jucat fotbalistul



Mihăilă a intrat pe suprafața de teren în minutul 80. Românul l-a înlocuit pe Ibrahim Dervisoglu. Portalul FlashSocre l-a notat cu 5.7 pe Mihăilă după maniera în care a evoluat pe final de joc.



Fotbalistul a reușit șase atingeri, dintre care una a fost în careul advers. Mihăilă și-a mai adăugat în cont și o pasă reușită, din două. Pe cealaltă a greșit-o.



Cu punctul obținut în Alanya, Rizspor ocupă locul nouă cu un unic punct obținut în startul actualei stagiuni, având în vedere faptul că în prima etapă echipa a pierdut acasă cu Goztepe, scor 0-3.

