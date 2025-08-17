Giuleștenii vor să profite de startul bun de sezon și să învingă rivala în derby. Oficialii Rapidului au decis să mute meciul pe Arena Națională pentru a atrage mai mulți spectatori, dar asistența nu va fi una spectaculoasă la meciul de duminică.



Până duminică s-au vândut aproximativ 22.000 de bilete, astfel că organizatorii se așteaptă ca cifra asistenței să depășească 25.000, scrie golazo.ro.



Rapid - FCSB, derby pe Arena Națională



În clasament, Rapid se situează pe poziția a treia cu 11 puncte, fiind la o lungime în spatele lui UTA și la două de liderul Universitatea Craiova. Giuleștenii au bifat trei victorii și două remize până acum, în primele cinci etape din sezonul regulat.



FCSB, în schimb, are un start mai slab de campionat, mai ales că e angrenată și în cupele europene. Echipa lui Elias Charalambous are patru puncte după cinci etape, cu o victorie, un egal și trei înfrângeri înregistrate.



Ultimul meci dintre Rapid și FCSB a avut loc în Giulești, în etapa #6 din play-off-ul stagiunii precedente, când roș-albaștrii s-au impus cu 2-1 în fața formației dirijate atunci de Marius Șumudică.

