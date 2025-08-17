CLASAMENT Șocul zilei vine din Liga 2: scor-fluviu la Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamț

Șocul zilei vine din Liga 2: scor-fluviu la Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamț Liga 2
Meciul dintre Concordia Chiajna și Ceahlăul Piatra Neamț s-a încheiat cu victoria categorică a ilfovenilor.

Concordia Chiajna Ceahlaul Piatra Neamt
După ce au pierdut în etapa precedentă cu 4-1 în Ghencea, cu Steaua, cei de la Concordia Chiajna s-a revanșat cu Ceahlăul, pe teren propriu, pe care au învins-o cu un nemilos 8-0.

Chiajna - Ceahlăul 8-0. Scor-fluviu pentru echipa lui Nicolae Dică

Ilfovenii lui Nicolae Dică au tranșat soarta partidei încă din prima repriză, când au înscris de trei ori, dar recitalul a continuat și în partea secundă.

Șocul suferit de Ceahlăul vine după ce nemțenii au avut un început bun de sezon în eșalonul secund, cu o victorie (1-0 cu Poli Iași) și un rezultat de egalitate (1-1 cu CS Tunari).

Și-au trecut numele pe lista marcatorilor: Pop (minutul 14), Carnat (minutele 30 și 72), Grigore (minutul 39), Bălașa (minutul 58), Wiktorski (minutul 64, a.g.), Samake (minutul 66), Neicuțescu (minutul 86).

  • Concordia: Kucher – Bălașa, Pop, Ghiocel, Dobrescu – Ciuciulete, Carp – Carnat, Grigore, Samake – Păcuraru
  • Rezerve: Fara – Dumitrașcu, Lazăr, Neicuțescu, Gîrbiță, Mănică, Burcea, Bălan, Boiciuc
  • Ceahlăul: Barna – Munteanu, Wiktorski, Marc, Șandru, Copoț-Barb, Filip, Suciu, P. Petre, Crețu, Davordzie
  • Rezerve: Ailenei – Hurtado, Yolou, Docan, Anton, Asibey, Abdullah, Buțerchi, Neag

În următoarea etapă din Liga 2, Concordia Chiajna se va deplasa pe terenul celor de la FC Bacău, în timp ce Ceahlăul va primi vizita celor de la CS Dinamo, echipa lui Florin Bratu.

Clasamente oferite de Sofascore
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”
