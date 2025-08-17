După ce au pierdut în etapa precedentă cu 4-1 în Ghencea, cu Steaua, cei de la Concordia Chiajna s-a revanșat cu Ceahlăul, pe teren propriu, pe care au învins-o cu un nemilos 8-0.



Chiajna - Ceahlăul 8-0. Scor-fluviu pentru echipa lui Nicolae Dică



Ilfovenii lui Nicolae Dică au tranșat soarta partidei încă din prima repriză, când au înscris de trei ori, dar recitalul a continuat și în partea secundă.



Șocul suferit de Ceahlăul vine după ce nemțenii au avut un început bun de sezon în eșalonul secund, cu o victorie (1-0 cu Poli Iași) și un rezultat de egalitate (1-1 cu CS Tunari).



Și-au trecut numele pe lista marcatorilor: Pop (minutul 14), Carnat (minutele 30 și 72), Grigore (minutul 39), Bălașa (minutul 58), Wiktorski (minutul 64, a.g.), Samake (minutul 66), Neicuțescu (minutul 86).

