O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori, în urma incidentului unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. Competiţia a fost oprită.

„Pe parcursul competiţiei ,,Rally Cross - Etapa 4 Campionatul Naţional de Rally Cross" care se desfăşoară în comuna Bughea de Sus, două persoane (spectatori) au fost rănite de o roată desprinsă de la un vehicul participant. Ambele persoane au fost transportate la spital de două echipaje medicale SMURD şi ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean”, au transmis oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.

Una dintre victime, un bărbat de aproximativ 50 de ani, a fost dusă la compartimentul de primiri urgenţe al spitalului din Câmpulung. Acesta este în stop cardio-respirator, iar medicii încearcă să îl salveze, făcându-i manevre de resuscitare.

A doua victimă este conştientă şi cooperantă, dusă tot la spitalul din Câmpulung, au declarat pentru News.ro surse medicale.

În urma accidentului, cursa automobilistică a fost oprită.

