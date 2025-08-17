Doar Pogacar va avea un salariu mai mare ca Evenepoel

Remco Evenepoel va fi al doilea cel mai bine plătit ciclist din lume după superstarul Tadej Pogacar. Din 2026, belgianul va avea o remunerație cuprinsă între 6 și 8 milioane de euro pe sezon, fiind întrecut la acest capitol doar de cvadruplul câștigător al Turului Franței, Tadej Pogacar, care va primi anual de la UAE Team Emirates între 8 și 12 milioane de euro, în funcție de numărul curselor câștigate.

În această vară, Evenepoel s-a transferat de la Deceuninck - Quick-Step (Belgia) la Red Bull - Bora - Hansgrohe (Germania), unde va fi coleg în sezonul următor cu alți cicliști importanți, precum Primoz Roglic, Florian Lipowitz, Jai Hindley, Daniel Martinez, Aleksandr Vlasov sau Jan Tratnik.



A jucat fotbal și a fost internațional de juniori

Remco Evenepoel (25 de ani) este născut la Aalst și este fiul fostului ciclist profesionist Patrick Evenepoel (55 de ani / Histor - Sigma, Collstrop - Garden Wood), fost câștigător al Grand Prix de Wallonie (1993).



Acesta și-a început cariera de sportiv ca fotbalist, jucând pe postul de fundaș stânga, și a fost legitimat la Anderlecht Bruxelles și PSV Eindhoven, fiind căpitan al grupei sale la prima echipă. Remco a bifat și patru selecții pentru Belgia U15 și alte cinci pentru naționala de juniori U16, unde a fost coleg cu actualele vedete belgiene Lois Openda (RB Leipzig), Cyril Ngonge (Napoli) și Arthur Theate (Eintracht Frankfurt). El s-a lăsat de fotbal în 2016 și s-a apucat de ciclism, fiind recrutat de Deceuninck - Quick-Step, în 2019.



De atunci, belgianul și-a trecut în palmares câștigarea Turului Spaniei (2022 / + titlul de cel mai bun cățărător - 2023 / cel mai bun tânăr ciclist - 2022 ), tricoul alb în Turul Franței (cel mai bun tânăr ciclist - 2024 / locul 3 în clasamentul general - 2024), titlul de campion mondial (World Road Race Championships - 2022 / World Time Trial Championships - 2023) și două medlii olimpice de aur (JO 2024 / șosea, contratimp).

Alte competiții importante câștigate sunt Tour de Pologne (2020), UAE Tour (2023), Danmark Rundt (2021), Tour of Belgium (2019, 2021), Tour of Norway (2022), Volta ao Algarve (2020, 2022, 2024), Vuelta a Burgos (2020), Vuelta a San Juan (2020), Liege - Bastogne - Liege (2022, 2023), Clasica de San Sebastian (2019, 2022, 2023), Brussels Cycling Classic (2021), Coppa Bernocchi (2021), Figueira Champions Classic (2024) și Brabantse Pijl (2025).



Foto - Getty Images

