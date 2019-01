N-au cum sa nu joace o finala Champions League :) "Suarez", ultima achizitie a lui Gigi Becali la FCSB

Intr-un lot din care mai fac parte "Messi" si "Mbappe", si-a facut aparitia si romanul "Suarez", un atacant care nu a mai jucat fotbal de noua luni.

Gigi Becali si-a stabilit un obiectiv maret pentru viitorul apropiat, chiar daca FCSB nu a mai castigat titlul in Liga I de trei ani, iar in acest moment este la 6 puncte in spatele liderului CFR Cluj.

"Visul meu este sa jucam o finala de Champions League cu PSG, si cred ca o sa reusim acest lucru", este pariul lui Gigi Becali.

Asta inainte sa rezolve ultimul transfer - Ioan Hora, 30 de ani, un atacant care a evoluat ultima data la o echipa obscura din liga a doua turca (Elazigspor), si care nu a mai jucat fotbal din luna mai, 2018.

Becali spune despre Ioan Hora ca este un atacant "pe genul Suarez", care vine sa completeze astfel un lot din care mai fac parte "Messi" (Matei), "Mbappe" (Coman) si "Messi al portarilor" (Vlad).

"E genul meu de atacant, care face presing si pune presiune pe adversari. Gen Suarez. Ii innebuneste pe fundasi. E mobil, se misca mult si are viteza", l-a caracterizat Becali pe Hora la prezentarea oficiala.

De-a lungul carierei, Ioan Hora a mai jucat la Gloria Bistrita, CFR Cluj, ASA Targu Mures si Pandurii Targu Jiu.