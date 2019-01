Alibec a slabit 5 kilograme si viseaza la Euro! Anuntul care poate sa-i salveze cariera

"Nu sunt terminat!" - anunta Alibec. E anul in care vrea sa revina la nationala. A slabit 5 kilograme.

Alibec a alergat in fiecare zi cu cainele sau pe care-l are tatuat pe picior. 2019 e anul in care Alibec vrea sa prinda un transfer afara si sa revina la nationala.

"Este visul meu sa joc un Campionat European la noi acasa!" - anunta Denis.

Alibec considera ca a fost indepartat pe nedrept de la FCSB. "Care-i problema ca mi-am luat masina la care am visat de mic?" - spune Alibec.

"Mi-am cumparat-o, nu e treaba nimanui ce fac cu banii mei. Muncesc pentru banii mei, nu mi-i da nimeni gratis!", insista atacantul.