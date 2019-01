El poate fi jucatorul DECISIV pentru titlu la FCSB! Anuntul lui Dica: "L-am vazut si la fosta echipa, a facut la fel!"

Stelistii spera sa fi dat lovitura cu unul dintre jucatorii adusi in aceasta iarna.

Florentin Matei e unul dintre oamenii momentului la FCSB. Fostul antrenor al echipei, Nicolae Dica, spune ca Matei poate fi decisiv in lupta pentru titlu, in cazul in care se va adapta rapid la viata noua de la FCSB.

"A venit la Astra si a reusit sa se impuna, sa joace meci de meci. E un jucator inteligent, poate sa faca diferenta. Are tehnica buna, viteza buna. Ce ii lipseste? Golurile! Pentru postul lui, sa zicem ca nu are suficiente reusite din acest punct de vedere. In momentul in care va reusi sa inscrie mai mult, va fi un jucator complet", a spus Dica la Telekom Sport.