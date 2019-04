"N-am avut nicio relatie cu Dica! E incredibil prin ce am trecut la Steaua!" Atac necrutator al lui Artur Jorge! Ce spune fundasul devenit titular in prima liga din Portugalia

Fostul fundas al celor de la FCSB, Artur Jorge, a criticat dur modul in care a fost ignorat de Nicolae Dica in sezonul precedent.

Adus inainte de startul sezonului trecut pentru a rezolva problemele din defensiva FCSB-ului, Artur Jorge a jucat doar in 4 partide, 3 dintre acestea fiind in Cupa Romaniei. El a plecat la finalul sezonului la Setubal, unde a devenit titular de drept de la inceputul lui 2019. Jorge a criticat dur modul in care a fost tratat la FCSB.

"M-am prezentat in fiecare zi la baza din Berceni si m-am antrenat chiar daca nu jucam. Am primit o sansa din partea celor de la Setubal si nu am ratat-o. Acelasi lucru l-am facut si la Steaua mereu, dar nu stiu de ce ei nu mi-au dat niciodata o a doua sansa… Acum joc foarte bine, sunt titular si am performante bune in prima liga. Sunt foarte fericit si increzator ca in cariera mea vor urma lucruri bune.



Chiar nu regret ca am ales sa semnez atunci. Spun asta pentru ca am semnat cu un club mare, cu istorie in Europa. Este cea mai mare echipa din Romania si am avut conditii foarte bune acolo. A fost o experienta foarte buna pentru mine. Am avut ocazia sa ma bucur de oras, de echipa, de oamenii de acolo. Dar nu am inteles niciodata anumite lucruri pe care cei de la Steaua mi le-au facut.



Eu cred ca nu a fost normal ceea ce mi s-a intamplat acolo. Este adevarat, am facut o greseala si am ratat o sansa primita din partea lor la primul meu meci pentru Steaua, dar toti stiau ca eu ajunsesem la Bucuresti cu o zi inaintea meciului cu Juventus, nu am fost cu ei in cantonament, nu imi cunosteam noii colegi… Ei niciodata nu mi-au dat alte ocazii ca sa arat ceea ce pot si care imi este adevaratul nivel, nu mi-au dat sansa sa joc in alte meciuri din Liga 1. Eu inainte am adunat 32 de meciuri pentru Braga, am jucat in Europa League in sezonul de dinainte sa ajung la Steaua. Situatia prin care am trecut la Steaua este incredibila… Asta e parerea mea! Toti cei de la Steaua stiau ca mereu m-am antrenat bine, nu am facut nicio problema pe parcursul contractului cu Steaua, i-am respectat pe toti… Nu a fost corect ceea ce mi-au facut cei de la Steaua!



Serios, stau si incerc sa gasesc motivul pentru care nu jucam si nu il gasesc. Existau momente in care Dica chiar alegea sa foloseasca mijlocasii in centrul apararii ca sa nu ma bage pe mine sa joc. Eu chiar nu pot sa inteleg nimic din ce s-a intamplat. Nu am niciun raspuns pentru intrebarea asta. Sincer, noi nu am avut niciun fel de relatie! Eu si Dica aproape nu am discutat. Nu am primit nicio explicatie cand nu am fost folosit. Cu Mihai Stoica mai vorbeam din cand in cand, foarte rar. Nu stiu ce sa spun… am avut o relatie normala cu el. Eu asa cred. Am avut o relatie profesionala, o relatie ca de la un jucator profesionist la un director sportiv. Niciodata nu am avut probleme cu Mihai Stoica sau cu altcineva de acolo, cel putin nu au existat probleme din partea mea" a spus Arthur Jorge pentru Fanatik.

"Mi-au pus eticheta dupa primul meci"

Artur Jorge a jucat intr-un singur meci de campionat pentru FCSB - impotriva celor de la Juventus Bucuresti, partida castigata de FCSB cu 2-1. Jorge a marcat in propria in chiar primul minut al partidei. El sustine ca nu a mai primit nicio sansa dupa acel meci.

"Poate ca in Portugalia lucrurile se intampla intr-un mod diferit si eu nu am inteles ce se petrecea la Steaua…. Dica a vazut tot timpul antrenamentele mele si faptul ca ma pregateam suplimentar, toata lumea de la Steaua a vazut asta. Deci, eu chiar nu am un raspuns. Mi-au pus eticheta dupa un singur meci in campionat.



La acel meci am avut foarte mare ghinion si oricarui jucator i se poate intampla asta. De exemplu, Sergio Ramos este cel mai bun fundas din lume si a inscris de mai multe ori in propria poarta si a continuat sa joace. Noi am castigat acel meci cu 2-1, acela a fost primul meci pentru mine in tricoul Stelei si a avut loc in a doua zi de cand eu eram in Bucuresti, fara sa fac cantonamentul cu echipa. Am incercat doar sa imi ajut echipa, dar am avut ghinion.



Am fost foarte trist, dar am incercat sa ma ambitionez ca sa joc in continuare, sa o fac bine si sa ajut echipa ca sa castige acel meci. Am inscris doua goluri si am reusit sa luam cele trei puncte. M-am simtit foarte prost si in fata colegilor, deoarece ei inca nu ma cunosteau la acel moment si a fost foarte ciudat. Dar cum spuneam… asta i se poate intampla oricarui jucator din lume. I se poate intampla oricui este in teren. Este foarte usor sa vorbesti cand esti in afara" a mai spus Jorge.