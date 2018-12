"N-a fost un an bun, am pierdut titlul! Trebuie sa ne intarim in aceasta iarna!" Dorinta pusa de stelisti pentru 2019

Duckadam lanseaza propria marca de manusi si ar vrea ca toti portarii romani sa apere penaltyuri, asa cum a facut el la Sevilla, in 86.

Un fost fotbalist din Republica Moldova i-a dat lui Duckadam ideea cu manusile. In 2002, Duckadam si-a vandut manusile cu care a aparat 4 penaltyuri in finala cu Barcelona. A luat 3000 de dolari pe ele. Anul acesta, Duckadam a pus in bradul de Craciun si ultimul premiu - a devenit cetatean de onoare al capitalei.

"Nu ai nicio facilitate de natura financiara, dar e simbolic si e o mandrie personala" spune Duckadam.

E singura bucurie a lui Duckadam in 2018.

"Pe plan sportiv nu a fost un an stralucit, am pierdut campionatul. In aceasta iarna in perioada de transferuri cred ca trebuie sa ne intarim" mai spune Duckadam.