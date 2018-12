Black Friday a venit de Sarbatori pentru Becali! Transferul URIAS pe care il poate face FCSB in aceasta iarna pentru o suma minuscula

Jucatorul dorit de Becali la FCSB are o clauza de reziliere foarte mica.

Gigi Becali pregateste transferuri importante in aceasta iarna iar unul dintre numele cel mai des vehiculat este cel al lui Imbrahima Tandia de la Sepsi OSK. Mijlocasul de 25 de ani are o clauza pe care si-o permite cu usurinta Becali - de doar 50.000 de euro, scrie Fanatik.

Tandia poate negocia cu orice club incepand cu 1 ianuarie deoarece ii expira contractul vara viitoare, insa pentru 50.000 de euro poate fi adus inca din iarna la FCSB. Agentul sau a dezvaluit ca aceasta clauza a fost fixata tocmai pentru a-i putea permite lui Tandia sa plece cu usurinta, in conditiile in care venea dupa o perioada dificila - inainte sa ajunga la Sepsi, Tandia a dat probe in Cipru si Azerbaijan insa nu a fost pastrat.

Desi joaca pe pozitia de mijlocas ofensiv, Tandia are 8 goluri in 20 de partide in acest sezon, dupa ce reusise 5 goluri in a doua jumatate a sezonului trecut. El a marcat si in partida directa dintre Sepsi si FCSB, scor 4-2.