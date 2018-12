Mutu, ATACAT pentru dezastrul din apararea dinamovistilor: "Cine a adus fundasii la Dinamo?" AVERTISMENTUL unui fost jucator despre Mircea Rednic

Dinamo a pierdut cu 0-3 meciul cu CFR Cluj.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Dupa partida, Mircea Rednic si-a desfiintat jucatorii, pe care i-a acuzat, printre altele, ca nu isi dau interesul pe teren.

Danut Lupu, fostul jucator al dinamovistilor, a analizat situatia de la echipa din Stefan cel Mare in direct la Ora Exacta in Sport si a vorbit chiar despre posibilitatea ca Mircea Rednic sa nu mai reziste dupa acest sezon pe banca.

"Daca tinem cont cum s-a desfasurat partida pana la golul acela norocos... Apoi, acel, 11 metri. Una peste alta, se ingroasa gluma. Mie imi pare rau pentru Mircea, pentru ca sunt constient ca isi doreste mult sau si-a dorit extraordinar de mult sa reuseasca. Da, intr-adevar, se anunta un sezon pierdut pentru Dinamo. Nu stiu cata rabdare va mai avea Mircea din vara sa ramana, daca va mai ramane. Eu am spus-o si o repet: eu in Mircea Rednic antrenorul am foarte mare incredere!", a explicat Lupu in direct la PRO X.

Fostul dinamovist a vorbit si despre problema mentala care ii afecteaza pe cei de la Dinamo si sustine ca ei au nevoie de o victorie pentru a-si reveni.

"E o problema mai mult mentala la Dinamo decat fotbalistica. Daca stai si te gandesti, nu are un lot rau. Nu putem sa spunem ca are un lot de locul 11, 12. Eu cred ca, odata cu prima victorie pe care o va avea, vom vedea un alt Dinamo. Acum, cand va veni aceasta victorie, nu stim", a spus Danut Lupu.

Acesta din urma a tras si un semnal de alarma in ceea ce priveste jucatorii pe care Dinamo ii are in apararea aproape inexistenta la meciuri si a dat vina pe fostii oficiali din Stefan cel Mare, cei care i-au adus pe actualii fundasi. Persoana vizata a fost Adrian Mutu.

"E o problema in apararea lui Dinamo. Nu putem sa ii reprosam nimic lui Rednic si nici macar lui Bratu. Vedeti cine a adus jucatorii care joaca la ora actuala fundasi la Dinamo. Acei oameni au raspuns vreodata pentru jucatorii pe care i-au adus? Pe Katsikas l-a adus Adi Mutu. Rednic ce sa faca acum?", a completat Danut Lupu la PRO X.