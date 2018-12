Situatie incredibila a lui Tade! Anuntul facut de Rednic dupa UMILINTA cu CFR Cluj: "Uite ca a avut ghinion!"

Rednic a lamurit situatia lui Tade, cel care este aproape sa se desparta de Dinamo fara sa fi jucat un meci!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Dinamo a pierdut cu CFR Cluj cu scorul de 3-0 si este mai aproape de retrogradare decat de play-off. Mircea Rednic si-a criticat jucatorii din atac inca de la revenirea la Dinamo si l-a adus pe Gregory Tade sa rezolve problemele.

Fostul golgheter de la CFR Cluj nici n-a apucat sa debuteze si se poate desparti de Dinamo. Rednic a explicat situatia lui Tade.

"E un jucator pe care nu am platit nimic si nici nu o sa dam niciun ban. El a avut o accidentare la meciul cu Chiajna, i s-a facut un RMN. Regret ca nu am facut inainte. Si s-a constatat ca are o leziune de menisc. Normal, trebuie sa se opereze.



Poti sa te antrenezi, poti sa joci cu asta, dar risti sa se inflameze. Poti sa joci trei meciuri si sa stai o luna. Eu nu vreau asa. Eu am incercat, pentru ca eu cred ca aveam nevoie si cred ca putea sa ajute echipa. Uite ca a avut ghinion” a spus Mircea Rednic in conferinta de presa.